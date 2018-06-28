Google Türkiye Ülke Müdürü Hiçsönmez: Yapay zeka geliyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde İnegöl Müteahhitler Derneği (İMDER) tarafından CEO zirvesi düzenlendi. Birçok firmaların CEO’larının katıldığı zirvede, Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez, \"Yapay zeka hayatımızda çok büyük değişiklikler açmak üzere geliyor\" dedi.

İnegöl\'de bir otelde düzenlenen programa Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, firmaların CEO’ları ile müteahhitler katıldı. Programın açış konuşmasını yapan İnegöl Müteahhitler Derneği (İMDER) Başkanı Yusuf Şehitoğlu, “Sektör liderleriyle bir aradayız. İlk defa bir ilçede CEO zirvesi gerçekleşiyor. Büyümeyi konuşacağız. Türkiye’nin 16. Büyük ekonomisi, ihracat fazlası ve 0’a yakın işsizlik oranıyla Türkiye’de örnek bir şehir. Önümüzdeki süreçte bunlara daha fazla katkı sağlamaya çalışacağız.\"dedi.

\'MOBİL BİRİNCİ SIRADA\'

Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez ise yaptığı konuşmada, \"Bizlerin ve sizlerin hayatında mobil birinci sırada. Çünkü artık canımız ciğerimiz gibi yanımızda tuttuğumuz, günde 150 kere açıp kapadığımız, içindeki uygulamaları her gün 5\'er, 6\'şar kez kullandığımız, artık karar verdiğimiz, sabah kalktığımızda ilk baktığımız yer orası. Sizin bütün müşterileriniz mobildeki dükkanınıza her gün girip çıkıyor. Buna emin olabilirsiniz. Örnek vereyim. Misal 3 saniyeden fazla sürede açılan mobil web sitelerini %75 kişi terk ediyor. Bir daha da gelmiyor. Eğer web siteniz 3 saniyeden fazla açılıyorsa, %75 müşterinizi kaybediyorsunuz. Onun için mobil mesela bugün burada, bundan sonra da burada olmaya devam edecek ve inanılmaz teknolojiklerle geliyor. Ondan sonra önümüze baktığımızda yapay zeka gelir. Bu çok genel terimdir ve genelde konuştuğumuzda o bizlik bir şey değildir. Bu herkes için bir şey. Yapay zeka hayatımızda çok büyük değişiklikler açmak üzere geliyor ve devam ediyor. Yapay zeka yeni bir teknoloji değildir.\" diye konuştu.

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