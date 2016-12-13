Google, Türkân Saylan'ı 81. doğum gününde unutmadı

Google, Türkân Saylan'ın 81. doğum günü için özel bir logo hazırladı. Popüler arama motoru tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel başkanı olan Saylan unutmayarak, doodle yaptı.

Google hazırladığı özel logolarla tarihe damga vuran isimleri hayatlarını kaybettikten sonra da hatırlamaya devam ediyor. Googla Ana sayfasının bugünkü konuğu Akademisyen ve yazar kimliği ile öne çıkan isim Türkân Saylan oldu. Saylan aynı zaman da Çaydaş Yaşamı Destekleme Derneği'ninde genel başkanlığını yaparak hayatının son günlerine kadar bu görevini sürdürdü.

Türkân Saylan kimdir?

Türkân Saylan (13 Aralık 1935, İstanbul - 18 Mayıs 2009, İstanbul), Türk tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genel başkanıdır.

13 Aralık 1935 günü İstanbul'da doğdu. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile (evlendikten sonra Leyla adını alan) İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beş çocuğunun en büyüğüdür.

1944-1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve 1946–1953 yıllarında Kandilli Kız Lisesi'nde okudu. 1963’te İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. 1964-1968 yılları arasında SSKNişantaşı Hastanesi’nden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını aldı.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Başasistanlığa başladı. 1971’de İngiliz Kültür Heyeti’nin bursuyla İngiltere'de ileri eğitim gördü, 1974'de Fransa’da ve 1976’da İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yaptı, 1972’de doçent, 1977’de profesör oldu. 1982–1987 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nı, 1981–2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yürüttü. 1990’da oluşturulan “İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin kuruluşunda görev aldı ve 1996’ya kadar müdür yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatörlüğünü yaptı. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002'de emekli oldu.

1976 yılında lepra (cüzzam) çalışmalarına başladı, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı’nı kurdu. 1986’da kendisine Hindistan’da “Uluslararası Gandhi Ödülü” verildi. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra konusunda danışmanlığını yapmıştır. Uluslararası Lepra Birliği’nin (ILU) kurucu üyesi ve başkan yardımcısıdır. Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi’nin ve Uluslararası Lepra Derneği’nin üyesidir. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer aldı. 1981-2002 yılları arasında 21 yıl gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliği’ni yaptı.

1957'de evlendi ve bu evlilikten iki oğlu oldu. Biri grafiker diğeri hekim iki oğlundan iki torunu vardır. Son 17 yıldır meme kanseri hastası olan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde saat 04.45'te vefat etti. Vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDD’nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı’nı sürdürmekteydi.

Etkinlikleri

1989 yılında, "Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak" amacı ile oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucularındandır ve uzun bir süre Genel Başkanlığını yürütmüştür. Bunun yanı sıra, 14 Nisan 2007 Ankara-Tandoğan ve 29 Nisan 2007 İstanbul-Çağlayan Cumhuriyet Mitinglerinin organizasyonunda ve icrasında bulunmuştur.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin dışında farklı sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevlerde bulunmuş, örneğin 1990’da oluşan “Öğretim Üyeleri Derneği”ni kurmuş ve ilk dönem II. Başkanlığını yapmıştır. Ayrıca 1995’te, mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı (KANKEV)nın ve yine 1995’te kurulan 'Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı' (TÜRKÇAĞ)’nın kurucusu ve başkanıydı.

Ergenekon Operasyonu dahilinde 13 Nisan 2009'da, oturduğu ev ve başkanlık ettiği ÇYDD'nin çeşitli merkezlerinde aramalar yapılmış, bazı ÇYDD yöneticileri göz altına alınmış, birçok bilgisayar ve belgeye el konulmuştur.

Ödülleri

1996'da İstanbul Üniversitesi kendisine “Atatürk İlke ve Devrimleri” ödülünü vermiştir.

İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve "Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği" (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür.

Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü” İstanbul Üniversitesi (1996),

Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü” (1990),

Melvin Jones Ödülü” (1991),

Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” İncirli Lions (1996),

Kuvayi Milliye Ödülü” Haliç Rotary (1997),

Fahrettin Kerim Gökay Ödülü” Türk Lions Vakfı (1997),

Türkiye Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü” (1998),

75. Yıl Ödülü” Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998),

Uğur Mumcu – Muammer Aksoy Ödülü” ADD İstanbul Şubesi (1999),

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur” Ödülü” (2000),

İtalya “Foyer des Artistes Kurumu Ödülü” (2001),

Cüzzamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle “Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü”,

Atatürk Ödülü” Amerika / Atatürk Topluluğu (2001),

Sanat Kurumu Onur Ödülü” (2002),

Atatürk / Çağdaşlık Ödülü” Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003),

Üstün Hizmet Ödülü” Yıldız Teknik Üniversitesi (2004),

Eğitime yaptığı katkılar nedeniyle “Eğitim Ödülü” TED Koleji,

Kendinden once hizmet” ilkesine örnek davranışı nedeniyle “100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü” Rotary Kulübü,

İnsan Hakları Ödülü” İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004),

Türkiye’nin En İyi Eğitimcisi” Ödülü - Tempo Dergisi (2004),

Kültür Üniversitesi’nin İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004) ,

Puduhepa Ödülü” - Adana Kütür Sanat Derneği (2005),

Meslek Hizmetleri Ödülü” Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 2005),

Toplumsal Barış Ödülü” Barış Radyo,

İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü”

SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı (2005),

İyi Kalpli Ol Ödülü” Türk Kalp Vakfı (2006),

Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü” Dünya Gazetesi (2006),

ÇEK Eğitim Ödülü”, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006),

Vehbi Koç Ödülü (2009).

Kabataşlılar Derneği Ahmet Taner Kışlalı " Aydın İnsan" Onur Ödülü (2009)