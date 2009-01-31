Google tüm siteler için virüs uyarısı verdi

Tempo24



Google Cumartesi günü 16:30'dan 17:10'a kadar yaklaşık 40 dakika boyunca tüm arama sonuçlarını tehlikeli ve virüslü olarak değerlendirdi. Bu süreçte Google'da arama yaptığınızda, karşınıza hangi sayfa olursa olsun "Uyarı- bu siteyi ziyaret etmek bilgisayarınıza zarar verebilir!" hatası geliyordu.



Sorun Google'ın tüm dillerdeki aramalarını etkiledi, ve Google gibi bir dünya devinin bile teknik sorunlardan arınmış olmadığını gösterdi. Ancak Google'ın 11 senelik tarihinde ilk kez bu boyutta bir hata oluşması da gözden kaçmadı.



Google'in açıklmasına göre, insani hata sayesinde tüm adreslerde geçen "/" işareti tehlikeli içerik listesine eklenmiş. Google bundan itibaren böyle bir hatanın tekrarı olmaması için kontrol mekanizmalarında değişikliğe gidileceğini açıkladı.



Buna benzer bir sorun bir daha yaşanırsa atmanız gereken adımlar:



İşte Tempo24'den size çözüm



Aradığınıza ulaşmak için çıkan hata sayfasında yazan adresi kopyalayıp adres çubuğunuza yapıştırarak istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz.



Örneğin "tempo24" diye arama yaptığınızda karşınıza çıkan hatada "Veya sorumluluğu üzerinize alarak http://www.tempo24.com.tr adresine gidebilirsiniz" İfadesi yer alıyordu. Bu bu cümleden http://www.tempo24.com.tr kısmını fare ile seçip sağ tuşla üzerine basıp "Kopyala" deyin. Bu seçeneği alıp İnternet gezgininizin adres çubuğuna yapıştırın ve enter'a basın. İstediğiniz sayfaya ulaştınız.







