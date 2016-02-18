Google Translate'e Kürtçe desteği geldi

Dünyanın önde gelen internet arama motoru Google, aralarında Kürtçe’nin de bulunduğu 12 dili daha çeviri bölümüne kattı.

İnternette bir süre önce "Kürtçe de Google Translate’in desteklediği diller içerisinde yer alsın" başlıklı Türkçe, Kürtçe ve İngilizce metinlerle kampanyası başlatıldı. 3 haftada 25 bin imzaya ulaşan kampanyada Google’un çeviri bölümü ile 2006 yıllından bu yana internet sayfalarını, metinleri veya yüklenen belgeleri ücretsiz çevirdiği belirtilirken, Kürtçe’nin de ‘Google Translate’nin desteklediği diller içerisinde yer alması istendi.

Google, yaptığı son eklemelerle Kürtçe’nin ‘Kurmanci’ lehçesi ile birlikte Kırgızca, Hawaice, Samoaca, İskoç Gaelce, Shona (Bantu dili), Korsikaca, Frizyece, Amharca, Sintçe, Peştuca (Afganca) ve Xhosa (Zulu dili) dillerini de çeviri bölümüne aldı. Böylece Google’un anlık çeviri hizmeti verdiği dillerin sayısı 103’e ulaştı.