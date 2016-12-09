Google Transit artık Türkiye'de

Teknoloji devi Google'ın Türkiye’de kullanıma sunulan Google Transit özelliği sayesinde kullanıcılar toplu taşıma araçlarının güzergah, durak ve tarife bilgilerine bu platform üzerinden ulaşabilecek.

Yapılan güncelleme ile bu özellik İstanbul ve Ankara'da kullanılabilir hale geldi. Bu özellikten önce gidecekleri güzergahın otomobil ve yaya olarak tarifine ulaşabilen kullanıcılar artık toplu taşıma bilgilerini de Google'dan öğrenebilecek.

Başka bir deyişle otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarının tarifeleri, durak bilgileri Google tarafından Türk kullanıcıya sunulacak

Platform Ankara’da otobüs ve metro bilgileri sunarken, İstanbul’da ise otobüs ve metroya ek olarak vapur ve tramvay hataları hakkında da bilgiler içeriyor.