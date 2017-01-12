Google, Titan projesine son verdi

İnternet devi Google, internetin olmadığı kırsal bölgelere insansız hava araçlarıyla (İHA) kablosuz erişim sağlamayı amaçlayan Titan projesini sona erdirdi.

"9to5google.com"un haberinde, 2014 yılında İHA üreticisi Titan Aerospace isimli şirketi satın alan Google'ın, İHA'larla dünyanın internet erişimi olmayan ücra bölgelerine erişim sağlama projesi olan Titan'a son verdiği bildirildi.

Deneme uçuşlarının başlamasının ardından, Titan ekibi bazı teknik sorunlarla karşılaşmış ve proje için ayrılan bütçe azalmıştı.

Arizona çölünde, daha sonra İHA'nın kanadından kaynaklandığı anlaşılan, bir kaza yaşanmıştı.