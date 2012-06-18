Google 'terörü teşvik' eden videoları siliyor

Google, şüpheli videolarla ilişiği olan beş Youtube hesabını kapattığını bildirdi.

Ancak, şirket birçok hükümetin içeriğe müdahale taleplerini de geri çevirdiğini söylüyor.

Kanada'nın Pasaport Ofisi geri çevrilen örgütler arasında.

Ofis, bir Kanada vatandaşının pasaportunun üzerine idrarını yaptıktan sonra tuvalete atıp sifonu çektiğini gösteren bir videonun kaldırılmasını istemişti.

Google, aynı zamanda Pakistan ordusu ve üst düzey siyasetçilerini hicveden altı videoyu silmeyi reddetti.

Talimat, Pakistan Bilişim Teknolojisi Bakanlığı'ndan gelmişti.



İfade Özgürlüğü



Ancak Google yüzlerce vakaya karşı harekete geçti:

. Tayland monarşisine hakaret ettiği iddia edilen 100 Youtube videosunu engelleme talepleri

. Türkiye'den yüklenen ve nefret söylemi içeren bir videonun kaldırılması

. ABD'de farklı emniyet teşkilatlarının şikayetleri üzerine, tehdit edici ve aşağılayıcı içerik barındıran dört videonun sorumlusu olan hesapların kapatılması

Google, 2011'de Temmuz ve Aralık ayları arasında 6.989 öğeyi kapsayan 461 mahkeme emri aldığını belirtti.

Bunun yanı sıra 4.925 öğeyi kapsayan 546 gayrı resmi talebin ellerine ulaştığını ekledi.

Konuyla ilgili Google yetkililerinden Dorothy Chou, siyasi ifadelerin silinmesi yönünde şirkete iletilen taleplerin endişe verici olduğunu söyledi.

"Endişe verici olan sadece ifade özgürlüğü meselesi değil, aynı zamanda taleplerin bazılarının hiç beklemeyeceğiniz ülkelerden, sansürle ilişkisi olmayan Batı demokrasilerinden geliyor olması" dedi.

"Örneğin, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, İspanyol denetim kurumları bizden içlerinde belediye başkanları ve savcıların da bulunduğu birey ve tanınmış figürlere gönderme yapan 270 gazete haberini kaldırmamızı istedi."

"Polonya'daki Girişimciliği Geliştirme Kurumu'ndan, kendilerini eleştiren bir internet sayfasının bağlantılarını kaldırmamız için talep aldık."

Google yetkilisi Chou bu isteklerin hiç birine uymadıklarını da vurguluyor.

(BBC Türkçe)