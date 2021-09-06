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Dünya

"Google, Taliban'ın erişmesini önlemek için eski hükümet yetkililerinin hesaplarını kilitledi"

06 Eylül 2021 11:29

T24 Dış Haberler

Google'ın çöken Afgan hükümetine ait e-posta hesaplarını, Taliban üyelerinin erişememesi için geçici olarak engellediği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre bu adreslerle erişilebilen veritabanlarının eski yetkililer ve müttefikleri hakkında bilgi barındırabileceği, Taliban'ın da bu bilgileri düşmanlarını bulmak için kullanabileceğinden korkuluyordu. 

Google, hesapların kitlendiği iddialarını doğrulamasa da Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini ve "ilgili hesapların güvenliğini sağlamak için geçici hamleler yaptıklarını ifade etti.

Eski hükümet yetkililerinden biri, Reuters'a yaptığı açıklamada Taliban'ın bu hesaplara ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Yetkili, "Bu hesaplara ulaşmaları durumunda verilere ve eski bakanların iletişimlerine ulaşım sağlayacaklar" dedi. 

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