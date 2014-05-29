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Bilim / Teknoloji

Google sürücüsüz araç üretti

Google yeni teknolojinin yollarda yaşanan ölüm ve yaralanmaları azaltabileceğini iddia ediyor

29 Mayıs 2014 09:51

Google, tamamıyla sürücüsüz prototip arabalar geliştirdiğini açıkladı.

Google tarafından yayınlanan videoda tekerleklerin üzerinde yol alan bir gondola benzeyen iki kişilik bir araç görülüyor. Aracın direksiyonu, gaz pedalı ya da freni bulunmuyor. Araç bunun yerine kendi sensörleri ve yazılımıyla ilerliyor.

Google şirketinin kurucu ortağı Sergey Brin konu hakkında, "Bu araçların etrafta yol aldığını göreceksiniz. Ne olduklarını açıklamak istiyoruz," diye konuştu.

Wall Street Journal Türkiye'da yer alan habere göre, şirket kendi kendine yol alabilen araç fikrine öncülük yaptı ancak şimdiye kadar var olan araçlar geliştirilen teknoloji ile donatılıyordu. Google yeni teknolojinin yollarda yaşanan ölüm ve yaralanmaları azaltabileceğini iddia ediyor.

Google, prototip araçların hızını saatte 40 km ile sınırlandırdı.

Sürücüsüz araç projesinin direktörü Chris Urmson yaklaşık yüz adet prototip araç üretmeyi ve yazın sonuna doğru manuel kontrollere sahip öncü versiyonların test sürüşlerinin başlayacağını söyledi.

Urmson, "Her şey yolunda giderse gelecek bir kaç yıl içinde California'da küçük bir pilot program yürütmek istiyoruz," diye konuştu.

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