Google sözlüğünde 'Kürtçe' için imza kampanyası başlatıldı

İnternet üzerinden imza kampanyalarının düzenlenebildiği "Imza.la" sitesinde, arama motoru Google’ın sözlük hizmetinde Kürtçe’ye de yer verilmesi için bir kampanya başlatıldı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, “40 Milyon İnsanın Kulandığı Kürtçe Dilinin Google Sözlük Programında Yer Alması İçin İmza Kampanyası” başlığıyla yürütülen kampanya, sitenin “Popüler Kampanyalar” listesinde “Bizi De Fazıl Say!” ve “T.c. Dokunma” kampanyasından sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Kampanya için şu ana kadar 12 binin üzerinde imza toplanmış durumda. Kürtçenin yanı sıra Türkçe de yapılan katılım çağrısında “Yeryüzünde dünyanın her noktasında bulunan ve nüfus olarak 40 milyon insanın ana dili olan Kürtçenin Google sözlük programında yer almaması büyük bir yok sayma girişimidir. Günümüzde Kürtler gibi var olan Katalanların dilinin bu programda yer alması ama Kürtçenin yer almaması büyük bir haksızlıktır. Sesimizi duyurmak içinde sen de imzala destek ol kampanyamıza” dedildi.

İmzalamak için tıklayınız