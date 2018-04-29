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BBC Türkçe

Google soracak: Depresyonda mısınız?

Google, yakında hayata geçireceği yeni uygulamayla, arama motorunda 'depresyon' kelimesini aratanlara bu hastalıkla ilgili bir anket sunacak. Site kullanıcılarının depresyonda bulunup bulunmadıklarına yardımcı olmayı hedefleyen anketten bu aşamada sadece

29 Nisan 2018 20:30

Google, yakında hayata geçireceği yeni uygulamayla, arama motorunda 'depresyon' kelimesini aratanlara bu hastalıkla ilgili bir anket sunacak.

Google bununla, site kullanıcılarının depresyonda bulunup bulunmadıklarını değerlendirebilmelerini amaçlıyor.

Anketten bu aşamada sadece ABD'li kullanıcılar yararlanabilecek. Uygulamanın daha sonra farklı ülkelere genişletilip genişletilmeyecğine dair bir açıklama yapılmadı.

Google projeyi ABD Ulusal Akıl Hastalığı Birliği (Nami) ile geliştirdi.

Projenin hayat geçirilmesi ardından ABD'de, sitede depresyon kelimesini aratanlar 'Klinik yönden depresyonda olup olmadığınızı kontrol edin' uyarısıyla karşılaşacak.

Nami tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, bu testin akıl sağlığı uzmanlarının teşhislerini ikame etme amacı taşımadığı, insanların doğru yardımı hızlı bir şekilde almalarını hedeflediği belirtildi.

Kullanıcılar, uyarıya tıklamaları ardından açılan sayfada yaptıkları testle, depresyonda olup olmadıklarını belirleyebilecek ve hastalığa yakalanmışlarsa bunun seviyesini ölçebilecek. Testte dokuz soru bulunacak.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Google Ürün Müdürü Vidushi Tekriwal, testi yapan kullanıcıların verilerinin kaydedilmeyeceğini ve ayrıca konuyla ilgili reklamlara maruz kalmayacaklarını söyledi.

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