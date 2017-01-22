T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google servisleriyle banka soygunu!

Hackerların bankalara sızdıktan sonra güvenlik duvarlarınca fark edilmemek için Google servislerini kullandıkları ortaya çıktı

22 Ocak 2017 15:48

Hackerların artık günümüz dünyasında özellikle bankaları gözüne kestirdiği bir gerçek. Hatta bu şekilde büyük bankalardan büyük vurgunlar yapmayı iş haline getirmiş çeşitli hacker grupları da mevcut.

ShiftDelete.Net'te yer alan habere göre, dünya çapında üne sahip Carbanak kod adlı hacker grubu da bu gruplardan birisi. Fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay Carbanak grubunun kullandığı yöntemlerden birisini ortaya çıkarttı.

Hackerların bankalara sızdıktan sonra güvenlik duvarlarınca farkedilmemek için Google servislerini kullandıkları ortaya çıktı. 

Yöntem nasıl çalışıyor?

Google'ın popüler servislerinden olan Google Sheets ve Google Forms ile yönetilen bu zararlılar böylelikle daha kolay bir şekilde gözden kaçabiliyordu.

Örneğin bir Google Sheets dökümanına hackerın girdiği komutları farkeden zararlı, kendini belirten komutlara göre şekillendiriyordu.

Oldukça başarılı şekilde işleyen bu yöntem ile çeşitli bankalardan 1 milyar dolara yakın para çalan hackerlar, kullandıkları yöntem ile güvenlik sektörünü şaşkınlığa uğratmayı da başardılar.

 

 

ETİKETLER

Googlebanka soygunuhacker grubuyöntemteknolojiçetemilyon dolar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24