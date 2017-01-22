Google servisleriyle banka soygunu!

Hackerların artık günümüz dünyasında özellikle bankaları gözüne kestirdiği bir gerçek. Hatta bu şekilde büyük bankalardan büyük vurgunlar yapmayı iş haline getirmiş çeşitli hacker grupları da mevcut.

ShiftDelete.Net'te yer alan habere göre, dünya çapında üne sahip Carbanak kod adlı hacker grubu da bu gruplardan birisi. Fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay Carbanak grubunun kullandığı yöntemlerden birisini ortaya çıkarttı.

Hackerların bankalara sızdıktan sonra güvenlik duvarlarınca farkedilmemek için Google servislerini kullandıkları ortaya çıktı.

Yöntem nasıl çalışıyor?

Google'ın popüler servislerinden olan Google Sheets ve Google Forms ile yönetilen bu zararlılar böylelikle daha kolay bir şekilde gözden kaçabiliyordu.

Örneğin bir Google Sheets dökümanına hackerın girdiği komutları farkeden zararlı, kendini belirten komutlara göre şekillendiriyordu.

Oldukça başarılı şekilde işleyen bu yöntem ile çeşitli bankalardan 1 milyar dolara yakın para çalan hackerlar, kullandıkları yöntem ile güvenlik sektörünü şaşkınlığa uğratmayı da başardılar.