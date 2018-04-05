Google şehrinizin kirlilik seviyesini söyleyecek!

Google yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. Google arama motorunu dilini İngilizce olarak değiştirerek arattığınızda dünyanın her yerinden şehirlerin hava kirliliğini ve kalitesini görebiliyorsunuz. Yaşanılan bölgenin hava kalitesini ölçen sistem, hava kirliliği, temizliği, ne kadar temiz oksijen ve ne kadar sağlıklı olduğu le alakalı bir değerlendirme yapıyor. D

Alp Yanardağ’ın ABC’de yer alan haberine göre, sistemde rakamın yüksekliği, kirlilik seviyesindeki sağlıksızlığa işaret ediyor.

- 0-50 arası ‘‘İYİ’’ 50-75 arası ‘’ORTA’’

- 75-100 arası ‘KÖTÜ’ ve

- 100-125 arası ‘‘SAĞLIKSIZ’’ olarak değerlendiriliyor.

Günlere göre çeşitli artış ve azalışlar yaşanmakla birlikte genel olarak şehirlerin kirlilik seviyesi aynı düzeyde seyrediyor.