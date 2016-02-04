Google, radikal örgüt aramalarını başka sitelere yönlendirecek

Arama motorları ve sosyal medya şirketleri, IŞİD militanları ve destekçilerinin propagandalarıyla mücadele için baskı altındaydı. Google, bugünden itibaren internette yapılan radikal örgütlere ilişkin aramaları 'radikalleşme karşıtı uyarılar' içeren internet sitelerine yönlendirecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Şirket, yeni uygulamasını İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda milletvekillerine tanıttı. Google yetkilisi Dr. Anthony House, milletvekillerine "Bu çok önemli. Platformumuzun güvensiz bir yer olmasını istemiyoruz" dedi.



'AdWords Grants' adlı pilot program, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, Google'a radikal hareketlerle ilgili arama yapıldığında, radikalleşme karşıtı reklamlarını gösterme şansı tanıyor.

Avam Kamarası'ndaki oturumda Twitter da, kullanıcılar tarafından 'terörle ilgili içerik' girdiğinde otomatik olarak polise haber verilmediğini söyledi. Twitter yöneticilerinden Nick Pickles, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmeleri için 'hayati tehlike içeren' durumlar olması gerektiğini belirtti ve platformun halka açık olmasından dolayı yüklenen içeriğin görünür olduğunu ifade etti. Twitter, geçen yıl on binlerce radikal hesabı kapattığını ve 100'den fazla çalışanının da içerikleri kontrol ettiğini söyledi.



Facebook yönetici Simon Milner de milletvekillerine, platformun 'IŞİD'in düşmanı' haline geldiğini belirtip "İnsanları korumak bizim önceliğimiz. IŞİD de bunun bir parçası fakat ilgilendiğimiz tek radikal örgüt değil" diye konuştu.

IŞİD bağlantılı Twitter hesaplarının sayısının 50 bini geçtiği tahmin ediliyor.