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Dünya

Google Porto Riko'ya uçan balondan hücresel internet verecek

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ekim (DHA) – Porto Riko’da ülkeyi büyük bir yıkıma uğratan Maria Kasırgası’nın ardından ülkede cep telefonlarının yüzde 83’ü baz istasyonlarının zarar görmesi sebebiyle hizmet veremeyince Google uçan balonlarla gezer baz istasyonl

07 Ekim 2017 18:27

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ekim (DHA) – Porto Riko’da ülkeyi büyük bir yıkıma uğratan Maria Kasırgası’nın ardından ülkede cep telefonlarının yüzde 83’ü baz istasyonlarının zarar görmesi sebebiyle hizmet veremeyince Google uçan balonlarla gezer baz istasyonları hizmeti verecek.
Project Loon isimli balonla ülkeye internet götürecek olan şirket, Porto Riko halkının yaşamı daha iyi bir hale getirmek istiyor.
ABD toprağı olan fakat eyalet sayılmayan Porto Riko’da yaşanan telekomünikasyon krizine dair ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) Google’ın ana kuruluşu Alphabet Inc’in Porto Riko’ya sunduğu uçan balonlarla acil hücresel hizmet uygulamasını onayladı. Dünyanın uzak ve ulaşılması zor bölgelerine güneş enerjisiyle çalışan uçan balonlarla internet hizmeti götürmeyi amaçlayan Project Loon’u 2013’te duyuran Alphabet, Porto Riko’daki lisanslı mobil telekomünikasyon şirketlerine kasırga sebebiyle kısıtlanan iletişimlerinde kapasite desteği verecek.
Maria Kasırgası sonrasında FCC’nin verdiği bilgiye göre cep telefonlarının yüzde 83’ü hizmet dışıydı ve kablosuz iletişim şirketleri geçici tesisler kurmaya başladı.

 

(Fotoğraflı)

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