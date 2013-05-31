Google pornoya erişimi önlemeli

İngiliz yetkililer, Google gibi arama motorlarının internetteki porno sitelerine erişimi kısıtlaması çağrısında bulunuldu.

İngiliz yetkililer, Google ve diğer arama motorlarının, başlangıç ayarlarını yasal ve yasalara aykırı pornografik görüntülere erişimi engelleyecek şekilde değiştirmelerini istedi.

İngiltere'de hükümete internette çocuk güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti veren konseyin üyelerinden John Carr, internette çocukların cinsel istismarı ile ilgili görüntülere bakan bazı erkeklerin, daha sonra gidip aynı şeyi yaptıklarına hiç kuşku olmadığını söyledi. Carr'a göre, arama motorlarının sunduğu seçenekler arasında bu tür siteler olmazsa, bakmak isteyenlerin sitelere doğrudan giriş yapması gerekecek ve bu da caydırıcı olacak.

İngiliz yetkili BBC'ye verdiği demeçte, daha önce çocuk pornosu izlemeyen erkeklerin yüzde 15'i ile 50'si arasındaki bu oranının, bu görüntülere ulaştıktan sonra çocuklara fiziksel zarar verdiklerini kaydetti.

John Carr'ın bu sözleri İngiltere'de büyük yankı uyandıran bir davanın sonuçlanmasını izliyor.



Google'ın açıklaması



April Jones adındaki beş yaşındaki küçük kızın geçen yıl Ekim ayında kaybolması üzerine polis İngiltere tarihindeki en geniş arama operasyonunu yaptı.

Cesedi hala bulunmayan küçük kızı öldürmekten suçlu bulunan Mark Bridger, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bridger'ın bilgisayarında çocuklara şiddet uygulandığını gösteren çok sayıda video bulunmuştu. John Carr'ın çağrısı, diğer İngiliz yetkililer ve çocukları koruma kurumları tarafından da desteklendi. Google ise yasadışı internet sitelerine erişime son vermeye kararlı olduğunu bildirdi.

Daha önce bazı internet şirketlerinin kullanıcıları başka arama motorlarına yönlendireceği gerekçesiyle arama ayarlarında değişiklik yapmaya isteksiz olabileceği söylenmişti. Google, dikkatine sunulan yasadışı siteleri derhal arama endeksinden çıkardığını açıkladı.

BBC TÜRKÇE