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Bilim / Teknoloji

Google Play'de cinsel içerikli reklam skandalı; çocukları hedef alan 63 uygulama belirlendi

Check Point, Google Play'de 63 oyun ve uygulamada yer alan kötü niyetli bir yazılımın saptandığını açıkladı

14 Ocak 2018 00:23

Güvenlik şirketi Check Point, Google Play’de 63 oyun ve uygulamada saklanan yeni bir kötü niyetli kod keşfetti. Bu kötü amaçlı kod, şirketin “AdultSwine” olarak adlandırdığı, cinsel içeriklere hizmet eden bir sistemi oluşturuyor.

Google Play’de 63 oyun ve uygulamada porno reklamı yayınlandı!

Check Point, bu kötü amaçlı kodların çocuklara yönelik olduğunu belirtti. İncelemelere göre, AdultSwine, kasım ayından bu yana Google Play üzerindeki 63 oyun ve uygulamada bulunuyor ve uygunsuz reklamları göstermenin dışında küçük yaştaki çocukları, uygunsuz sitelere de yönlendirebildiği biliniyor.

Porno reklamları sunmanın yanı sıra, zararlı yazılımlarla yüklü olan sahte güvenlik uygulamalarını yüklemeye yönlendiren bildirimler de gönderen sistem, hesabınızdan ücretlendirilen sahte premium hizmetler için kullanıcıları kandırabiliyor.

Olayın ortaya çıkmasının ardından uygulamaları Play mağazasından kaldırdı. Google kullanıcılarına da bu konuda bilgilendirmede bulundu.

Shift Delete'de yer alan habere göre, cinsel içerikli reklam gösterilen uygulamalar şöyle:

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