Google Play’dan “her hafta bir ücretsiz uygulama” dönemi

Apple‘nin iOS kullanıcılarına App Store üzerinden sunduğu “haftanın ücretsiz uygulaması” Google Play tarafından, en son, 2015 yılında kullanıcılara sunulmuştu; ancak bu sistem, sebebi bilinmeyen bir şekilde son buldu.

Aradan geçen uzun yılların ardından tekrar Android kullanıcılarına sunulan bu sistem, geçtiğimiz günlerde Android kullanıcılarına Androidandme üzerinden duyuruldu.

Yeni güncellemenin ardından tekrar kullanılmaya başlanan “haftanın ücretsiz uygulaması” uygulama geliştiriciler için de önemli bir reklam aracı olarak kullanılıyor. Normal zamanlarda belirli bir ücret karşılığında kullanıma sunulan uygulamalar bu sistem sayesinde Android kullanıcıları tarafından, uygulamanın “haftanın ücretsiz uygulaması” seçilmesi halinde, indirilip kısa bir süreliğine ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

Kısa bir süreliğine ücretsiz indirilebilir hale gelen uygulamalar, bu sayede oldukça iyi bir reklamda yapmış oluyorlar; fakat uygulamanın “haftanın ücretsiz uygulaması” olarak belirlenebilmesi için uygulama geliştiricilerin belli başlı başvuru aşamalarını da gerilerinde bırakması gerekiyor.

İlk haftanın uygulamasının Cartoon Network’un sevilen çizgi filmi, Adventure Time temasını taşıyan Card Wars isimli oyun olduğunu belirtmekte de fayda var.