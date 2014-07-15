Google Play Store'un tasarımı değişiyor

Google'ın yeni tasarım dilini yansıtan Google Play'den ilk görüntüler, internette ortaya çıktı.

Android'in uygulama mağazası Google Play Store, şu anki haliyle oldukça kullanışlı, ancak daha iyi görünmemesi için bir neden yok. Android Police'in ortaya çıkardığı ekran görüntüleri ise, Play Store'un yakında Google'ın "Material Design" tasarımına uyarak çok daha iyi görünebileceğini gösteriyor.

Ekran görüntülerinde görsellerin ön plana çıktığı, indirmek üzere olduğumuz içeriğin türünün simgelerle belirtildiği gözleniyor. Yeni düzen henüz kusursuz değil, örneğin kaydırmaya sıkça başvurmanız gerekiyor ve bazı işlevler altta gizli kalıyor. Ancak güncelleme henüz tamamlanmadığından bu durum oldukça normal.

Yeni mağazanın ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.