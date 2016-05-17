Google Play Store’dan kullanıcılara kolaylık

Teknoloji devi Google, Android uygulama mağazası Play Store'u daha kullanılabilir hale getiriyor. Artık Google Play Store’da uygulamaların beta sürümünü denemek isteyenler, farklı yerlerden değil de uygulamanın kendi sayfasından bu özelliğe ulaşabilecek. Play Store'da beta sürümü ayrıca aramaya gerek kalmayacak.

Her geçen gün teknolojide farklı adımlar atan Google, bu sefer Play Store’de Android kullanıcılarının hoşuna gidecek bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, Android mağazasında yayınlanan uygulamaların Beta sürümünü ayrıca aramaya gerek kalmadan, uygulamanın direk kendi sayfasında bulabilecek.