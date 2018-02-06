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Yaşam

Google Play Store'daki oyunda CHP ve HDP 'düşman' gösterildi: Eyy hainler, savulun Reisman geliyor...

"Bu oyun Reis'in ülkesi için tüm dünya ile mücadelesini anlatmakta, oynarken dünyayla tek başına mücadelenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz"

06 Şubat 2018 04:20

Google Play Store’daki "Reis Son Osmanlı" oyunun tanıtımında yer alan ifadeler tepki çekti. Reisman isimli karakterin ‘vatan hainleri’ne karşı mücadele ettiği oyunda Reisman’e karşı savaşanlar cephesinde CHP, HDP de gösterildi. "CHP, HDP ve tüm terör örgütleri Reis'e karşı ortak cephede savaşmaktadır" denilen oyunun tanıtımında Avrupa, Amerika ve İsrail’i temsil eden karakterlere de yer verildi.

Oyunda zafer işaretiyle gelen biri, üstünde FETÖ yazan ve Reza kartı atan bir karakter, eski polis ve firari FETÖ sanığı Emre Uslu, avukat cübbeli bir kişi ve Amerikan polisleri de Reisman’e karşı savaşıyor.

Oyunun tanıtımında şu ifadeler kullanıldı:

“Eyy hainler, eyy işbirlikçiler, eyy Amerika eyy Avrupa, eyy İsrail, eyy teröristler savulun Reisman geliyor...
-Reis memleketin bütünlüğü için bütün dünya ile mücadele etmektedir.
-ABD, Avrupa ve İsrail Reis'i devirmeye çalışmaktadır.
-CHP, HDP ve tüm terör örgütleri Reis'e karşı ortak cephede savaşmaktadır.
-Reis tüm Batı'ya ve teröristlere haddini bildirmektedir.
-Osmanlı Ruhu Reis'le birlikte yeniden dirilmekte ve dünyaya yön vermektedir.
-Bu oyun Reis'in ülkesi için tüm dünya ile mücadelesini anlatmaktadır.
-Oynarken dünyayla tek başına mücadelenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz.
-Oyunda başarılı oldukça, rakiplerinizi alt ettikçe milli mücadelenin zevkini yaşayacaksınız.”

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