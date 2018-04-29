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BBC Türkçe

Google Play Store'da çocuklara yönelik uygulamalarda porno reklamları

Bir malware (kötücül yazılım) nedeniyle porno reklamı gösterilen, özellikle çocuklara yönelik 60'tan fazla farklı uygalamanın üç milyondan fazla kez Google Play Store'dan indirildiği ortaya çıktı. Google etkilenen uygulamaların kaldırıldığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Google Play Store'da bir malware'in (kötücül yazılım) çoğu çocuklara yönelik 60'tan fazla uygulamayı etkileyerek porno reklamları gösterdiği ortaya çıktı.

Etkilenen uygulamaların üç milyondan fazla kez indirildiği açıklanırken, malware'in sahte güvenlik programlarını ve bazı pahalı hizmetlere üye olunmasını teşvik ettiği de kaydedildi.

Google, etkilenen tüm uygulamaların Play Store'dan çıkartıldığını duyurdu.

CheckPoint Yazılım'ın

Etkilenenler arasında, özellikle çocuklar arasında çok popüler olan Minecraft oyunu ve çok bilinen Disney karakterleriyle geliştirilen uygulamalar olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, uygulamalarla birlikte, porno reklamları ve kurbanlara sahte güvenlik programlarına ve pahalı hizmetlere üye olmaya teşvik eden bir reklam altyapısı bulunduğunu da söyledi.

Google store'da etkilenen uygulamalara yapılan yorumlarda, istenmeyen reklamlara karşı uyarı yapan kullanıcılar da vardı.

CheckPoint, Adult Swine'ın hem duygusal hem de maddi zarar veren bir malware olduğunu belirtti.

Google ise yayımladığı açıklamada, etkilenen uygulamaların Play Store'dan kaldırıldığını ve yazılımı geliştirenlerin hesaplarının kapatıldığını belirtti.

Şirket, uygulamaları indirenlere uyarı mesajları gideceğini de belirtti.

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