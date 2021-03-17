Google, Play Store komisyonunu yüzde 50 oranında düşürdü

Google, Play Store'da geliştiricilerin elde ettiği gelirden aldığı yüzde 30 komisyonunu yüzde 15'e çekti. Geliştiriciler, yılda 1 milyon dolar ve üzeri gelir elde ederlerse 1 milyon dolardan sonra kazandıkları her kuruştan yüzde 30'luk komisyon alınacak.

Apple ve Google, ücretli uygulamalarda ve uygulama içi satın alımlarda kullanıcı tarafından ödenen miktarın yüzde 30'unu komisyon olarak alıyordu. Bu duruma gelen şikayetlerin ardından Apple, kasım ayında ilk adımı atmış olsa da Google tarafından bugüne kadar ses gelmemişti.

Teknoloji devi Google, 1 Temmuz tarihinden itibaren bir yılda elde edilen gelir 1 milyon doları aşmadığı sürece uygulama satışlarından ve uygulama içi her türlü alışverişten elde edilen gelirden yüzde 15 komisyon alacağını açıkladı. Yani şirket, normalde uyguladığı komisyon oranını özellikle küçük geliştiriciler için yarı yarıya düşürmüş durumda.

Google, daha önce yaptığı bir açıklamada Android geliştiricilerinin yüzde 99'unun yılda 1 milyon doların altında kazandığını belirtmişti. Dolayısıyla yapılan bu indirimin birçok geliştiriciyi sevindirecek.

Apple, kasım ayında yaptığı açıklamada tüm uygulamalarıyla yılda 1 milyon doların altında kazanan geliştiricilerden yüzde 30 yerine yüzde 15 komisyon alınacağını açıklamıştı.