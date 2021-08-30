Google Play'in yıllık geliri ilk kez açıklandı

Google'a açılan antitröst davası kapsamında, Google Play uygulama mağazasının yıllık geliri ilk kez açıklandı. Açıklamaya göre Google Play'in yıllık geliri 11 milyar dolar üzerinde.

Bazı ABD eyaletleri Google'ı antitröst ihlalleriyle suçlayarak dava açtı. Üçüncü taraf Android uygulama geliştiricileri, Google'ın abonelik ve içerik satarken kendi ödeme araçlarını kullanmak zorunda kalmasından ve satışlardan yüzde 30'a kadar komisyon almasından memnun değil.

Antitröst davaları çerçevesinde gizliliği kaldırılan belgelere göre, yalnızca 2019 yılında Google Play uygulama mağazası 11,2 milyar dolar gelir elde etti. Aynı zamanda, brüt kar 8,5 milyar dolar ve işletme karı yaklaşık 7,0 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Google Play platformunun 2019 sonunda işletme kar marjı yüzde 62'yi aştı.

Bu rakamlara, mobil uygulama satışlarının, uygulama içi satın alımların ve Google Play'e dayalı reklamların dahil olduğu bildirildi.