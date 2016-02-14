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Bilim / Teknoloji

Google, Picasa servisini kapatıyor

Şirket, Google Fotoğraflar servisinin kullanılmasını tavsiye ediyor

14 Şubat 2016 00:36

Google ücretsiz ve pratik yapısı ile dikkat çeken, fotoğraf görüntüleme ve depolama çözümü Picasa’yı 1 Mayıs itibariyle kapatıyor.

Google yayınladığı bir blog yazısıyla önümüzdeki ilkbaharda fotoğraf depolama servisi Picasa’yı desteklemeyi durduracağını açıkladı. Mart ayından itibaren şirket Picasa masaüstü uygulamasını kapatıyor. Picasa web albümleri de bundan böyle düzenlenebilir olmayacak.

Google, Picasa’nın alternatifi olarak tabii ki Google Fotoğraflar uygulamasını tavsiye ediyor. Picasa hesap sahiplerinin içeriklerine erişmek, onları düzenlemek ve paylaşmak için sahip oldukları en kolay yolun Google Fotoğraflar’a giriş yapmak olduğunu, tüm fotoğraf ve videoların orada bulunmaya devam edeceğini kaydediyor. 

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