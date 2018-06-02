Google Pentagon ile askeri yapay zeka projesini bitiriyor

Teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile birlikte yürüttüğü askeri yapay zeka projesini sürdürmeme kararı aldı. Haberi kamuoyuna New York Times, Gizmodo, Buzzfeed gibi çeşitli Amerikan medya kuruluşları duyurdu. Habere göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara söyledi.

"Maven" adlı askeri yapay zeka projesinin 8 milyon 6 bin dolar hacme sahip olduğu belirtiliyor. Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından (İHA) alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.

Google çalışanları daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı. Google'dan kendisinin ya da bağlı firmaların "savaş teknolojisi üretip üretmediğini" açıklığa kavuşturması istenmişti.

Şubat ayında başlatılan imza kampanyasına katılan çalışanların sayısı Mayıs ortası itibarı ile dört bine ulaştı. Bazı çalışanların bu süre içerisinde etik gerekçelerle istifa ettikleri belirtiliyor. Çalışanların başlattığı kampanyaya ABD'de siber dünyada vatandaşların haklarını savunan sivil toplum örgütü Electronic Frontier Foundation da destek vermişti.

"İnsan gözetimi ortadan kaldırılabilir"

Robotların askeri amaçlarla kullanılmasını engellemeyi hedefleyen International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) da bir açık mektup kaleme alarak Google çalışanlarını desteklediğini duyurdu.

"Maven" projesinde yapay zeka ile elde edilen veriler ayrıca insanlar tarafından da analiz ediliyor. Ancak ICRAC açıklamasında kullanılan teknolojinin insanların karar verme konumunda olmadığı, İHA'larla tam otomatize hedef belirleme sistemlerine yol açabileceğini kaydetti. Açık mektupta, ordudaki komutanların algoritmaları güvenilir bulması halinde, "sistemin zayıflatılmaması için insan gözetiminin zayıflatılması hatta tamamen ortadan kaldırılmasının” gündeme geleceği belirtildi. Bu durumda "özerk İHA'larla –insani gözetim ya da kontol olmaksızın- otomatize bir biçimde öldürmeye sadece bir adım kalacağı” uyarısı yapıldı.

ABD ordusu ve dış istihbarat servisi CIA yıllardır öldürme hedefi gözeterek terör şüphelilerine yönelik İHA'larla operasyon düzenliyor. Bu operasyonlarda sayısız masum sivil de hayatını kaybetti. Saldırı hedeflerine ABD başkanının onay vermesi gerekiyor. ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın genişlettiği program çerçevesinde ordu sadece Afganistan ve Pakistan değil Yemen ve Somali'de de operasyonlar düzenledi.

AFP,AP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe