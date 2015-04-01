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Yaşam
Deutsche Welle

Google “parmak bilgisayar” üretecek

Amerikan bilişim şirketi Google, USB bellek büyüklüğünde bilgisayar üretileceğini duyurdu.

01 Nisan 2015 14:41


Google, USB bellek büyüklüğünde bir bilgisayar üretmeyi hedefliyor. Söz konusu mini bilgisayar her büyüklükte monitöre bağlanarak bilgisayar işlevi görebilecek.

Google, salı günü blogu aracılığyla yaptığı açıklamada, Asus şirketi ile ortaklaşa üretilecek “Chromebit” adındaki mini bilgisayarın yaz aylarında piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini açıkladı. Mini bilgisayarın fiyatının 100 dolar dolayında olması bekleniyor.

Açıklamada bilgisayarın “parmak çikolatadan küçük fakat normal boyutlardaki bir bilgisayar kadar değerli” olacağı açıklandı. Chromebit'in HDMI girişi sayesinde her tür monitöre bağlanabileceği belirtildi. Söz konusu mini bilgisayarın ofis için ideal olacağı, ancak okul ve şirketlerde pek kullanışlı olmayacağına dikkat çekildi. Bir Google sözcüsü, bluetooth fonksiyonu sayesinde bilgisayarın klavye ve televizyona bağlanabileceğini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AmerikanGoogle USBUSBAsusHDMIGoogleDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/AG

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