Google, ofislerinde çalışanlara aşı yaptırmayı zorunlu kılacak

Google CEO'su Sundar Pichai, Google ofislerinde çalışan herkes için Koronavirüs aşısı olmanın zorunlu olacağını söyledi. Delta varyantının neden olduğu vaka artışı nedeniyle ofislerin yeniden açılmasını 1 Eylül'den 18 Ekim'e erteleyen Google'da, çalışanlar isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuru yapabilecek.

Google'ın Covid-19 politikası, ilk olarak ABD ofislerinde başlayacak, ardından dünya çapında 144 bin çalışan için uygulanacak.

Önümüzdeki haftalarda, Google çalışanlarının yüzde 60'ının haftada birkaç gün ofiste olacağı, beşte birinin ise evden çalışacağı tahmin ediliyor.

Birçok firma, evden çalışmaya devam edilmesinin artılarını ve eksilerini gündeme getiriyor.