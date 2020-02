Google New York'taki yeni kampüse 1 milyar dolar yatırım yapacak

Elif Varan, 17 Aralık (DHA) – Google, şirketin New York’taki yeni kampüsüne bir milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, Google Hudson Square adı verilen 1.7 milyon metrekare büyüklüğünde olacak yeni kampüs, Google’ın Hudson Nehri yanındaki varlığını genişletecek.

Google, bu yılın başlarında, ofis ve alışveriş kompleksi olan Chelsea Market’i 2.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

Google’ın yeni kampüs yatırımı duyurusu, teknoloji devinin hedefe doğru hızla ilerlediğini kanıtladı.

Şirket açıklamasında, Chelsea Market ve Hudson Square’deki yatırımların önümüzdeki 10 yıl içinde New York’taki çalışan sayısını iki kattan daha çok artırma kapasitesi yaratacağı belirtildi.

Google\'ın, New York’taki arama, reklamlar, haritalar ve YouTube gibi çeşitli ekiplerinde 7 binden fazla kişi çalışıyor.