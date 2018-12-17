T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Google New York'taki yeni kampüse 1 milyar dolar yatırım yapacak

Elif Varan, 17 Aralık (DHA) – Google, şirketin New York’taki yeni kampüsüne bir milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı

17 Aralık 2018 20:27

Elif Varan, 17 Aralık (DHA) – Google, şirketin New York’taki yeni kampüsüne bir milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Açıklamaya göre, Google Hudson Square adı verilen 1.7 milyon metrekare büyüklüğünde olacak yeni kampüs, Google’ın Hudson Nehri yanındaki varlığını genişletecek.
Google, bu yılın başlarında, ofis ve alışveriş kompleksi olan Chelsea Market’i 2.4 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
Google’ın yeni kampüs yatırımı duyurusu, teknoloji devinin hedefe doğru hızla ilerlediğini kanıtladı.
Şirket açıklamasında, Chelsea Market ve Hudson Square’deki yatırımların önümüzdeki 10 yıl içinde New York’taki çalışan sayısını iki kattan daha çok artırma kapasitesi yaratacağı belirtildi.
Google\'ın, New York’taki arama, reklamlar, haritalar ve YouTube gibi çeşitli ekiplerinde 7 binden fazla kişi çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Elif VaranAralık DHAGoogleNew YorktakiAçıklamayaGoogle Hudson SquareGoogleın Hudson NehriChelsea MarketiGoogleın yeniChelsea MarketHudson SquaredekiGoogle New YorktakiYouTube
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24