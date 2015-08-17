Google NASA'yla 'insansız hava aracı' işbirliğine hazırlanıyor

Google, NASA'nın drone (insansız hava araçları) uçurmayı gece yasaklaması ve drone'un kullanıcının göz menzilinden çıkmaması gibi, sahip olduğu özel havacılık haklarını kullanabilmek için izin istedi. Anlaşma sağlanırsa drone (insansız hava aracı) kullanımında Google NASA'dan faydalanabilecek.

Radikal'de yer alan habere göre, ticari drone (insansız hava aracı) kullanımı için ABD havacılık otoritesinin, drone’ları gece uçurmayı yasaklaması ve drone’un kullanıcının göz menzilinden çıkmaması gibi kuralları uygulamasından vazgeçmemesi nedeniyle teknoloji şirketleri zor günler geçiriyordu. Ticari drone kullanımını zorlaştıran bu maddelerden sonra Google NASA’ya başvurmaya karar verdi.

NASA’nın diğer özel teknoloji şirketlerinden farklı olarak ticari olmamak kaydıyla, dilediği uçan araçları, özel araziler üzerinde test etme hakkına sahip. Google, bu hakları paylaşabilmek için NASA’yla drone test anlaşması yapmak için hazırlık yapıyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Google ürettiği drone’ları NASA’ya teslim edip, testi NASA’nın gerçekleştirmesini isteyecek.

NASA Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok teknoloji şirketiyle de işbirliği halinde. Uzay istasyonuna sosyal basın ve internet servisleri ulaştırmaktan, yeni roket inşa etmesi için PayPal’ın kurucusuna milyar dolarlık projeler ihale etmeye, NASA’yla silikon vadisi birlikte çalışmaya alışıklar.