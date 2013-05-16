Google müzik işine giriyor

İnternet arama motoru Google, Universal Music Group ve Sony Music Entertainment ile üyelikli müzik servisi için lisans anlaşması imzaladı. Google’ın yeni piyasaya süreceği servis ile internet üzerinde hızla büyüyen girişim şirketi Spotify ile rekabete gireceği öne sürüldü.

cnbce.com'un teknoloji blogu The Verge’e dayandırdığı haberine göre, şirket mobil ağırlıklı Google Play dükkanı ve YouTube üzerinden ayrı ayrı müzik üyelik hizmeti oluşturmayı amaçlıyor.

Pandora ve Spotify gibi akıllı telefon uygulamaları aracılığı ile internet üzerinden müzik yayını sağlayan hizmetler son yıllarda oldukça popülerlik kazandı.

Reuters kaynaklı bir başka habere göre de, Apple’ın ayrıca bazı müzik şirketleri ile iTunes’a benzer bir hizmet üzerinde çalıştığı iddia edildi.