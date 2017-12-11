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Google, 'motosiklet modu'nu devreye sokuyor

Google tarafından hiçbir açıklama gelmezken, tahminlere göre birkaç hafta içerisinde tüm dünyada kullanıma açılacak

11 Aralık 2017 08:28

Google‘ın popüler harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, motosiklet için yeni rota çizme ve süre tahmini yapma özelliklerine kavuşacak.

Google Maps için motosikletli rota seçeneğiHindistan’da kullanıma açıldı. Bundan böyle iki tekerliler “otomobil” seçeneğini kullanmak zorunda kalmayacak. Halihazırda yaya ve toplu taşıma modları da bulunan servis bundan böyle motosikletliler için en verimli şekilde çalışmayı hedefleyecek. Daha da iyisi, varış noktanızdaki yoğunluğa göre park yeri sorunu yaşayıp yaşamayacağınız karşınıza çıkıyor.

Google Maps‘in 9.67.1 sürümüyle çalışmaya başlayan özelliğin diğer ülkeler ve bölgelerde ne zaman aktif olacağı bilinmiyor. Google tarafından hiçbir açıklama gelmezken, tahminlere göre birkaç hafta içerisinde tüm dünyada kullanıma açılacak.

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