-GOOGLE MEHMET AKİF ERSOY'U UNUTMADI KONYA (A.A) - 20.12.2010 - Google Türkiye'nin ana sayfası www.google.com.tr'de, ünlü şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy'un doğum yıl dönümü dolayısıyla tasarlanan ''doodle''a (özel tasarımlı logo) yer veriliyor. Dünyanın en büyük internet arama motorlarından biri olan Google'ın Türkiye sayfası, ''www.google.com.tr'' adresine girenler, özel tasarımlı logoyla karşılaştı. İmleç, logonun üzerine getirildiğinde ''Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü'' yazısı çıkıyor. İstiklal Marşı'nın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan logoda ''Google'' yazısı kırmızıya boyanmış ve üstüne müzik notaları konmuş. ''Doodle'' olarak nitelendirilen bu özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı. Özel logo uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.