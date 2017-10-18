Google Maps’le masanızdan kalkmadan dünyanın dışına yolculuk yapabilirsiniz

Çeviri: Gonca Tokyol

Haritalar özelliğiyle masa başından kalkmadan dünyanın dört bir yanındaki onlarca kenti sokak sokak gezme imkanı sağlayan Google Maps, bu özelliğini gezegenin dışına da taşıdı.

Cassini gözlem robotunun da aralarında bulunduğu uzay araçları tarafından çekilen yarım milyondan fazla görüntüyü kullanan Google, ondan fazla uzak gezegeni ve ayı repertuarına kattı. Dün kullanıma sokulan yeni özellik sayesinde, Dünya’nın dışına ya da kabuğunun altında su bulunduğu düşünülen, Satürn’ün 6. büyük ayı Enceladus’a zoom yaparak Cassini ve diğer uzay araçlarının yolculuklarını yeniden yaratabilirsiniz. Google Maps’e, Ay, Merkür, Venüs, Plüton, Uluslararası Uzay İstasyonu ve Satürn’ün gibi uzak gezegenlerin uydularını da içeren buzlu aylar da eklendi.

Google Maps’in yeni rotalarıyla ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada, “Görev süresi boyunca Cassini yaklaşık yarım milyon fotoğraf kaydetti ve bilim insanlarının bu uzak dünyaların gün yüzüne çıkmamış detaylarını yeniden inşa etmelerine olanak sağlayarak bunları Dünya’ya yolladı. Şimdi siz de, -diğer birçok gezegen ve ayın yanı sıra- bu yerleri Google Maps kullanarak bilgisayarınızdan ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.