Google Maps'e uzay özelliği geldi

Google Maps’e yapılan son güncelleme ile Güneş sistemimizde bulunan gezegen ve uyduları dolaşabilirsiniz.

Chip Online’ın haberine göre, yeni güncelleme ardından Google Maps’le Merkür, Venüs, Mars, Plüton, Europa, Ganymede, Titan ve diğer tüm komşu gök cisimleri ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nu ziyaret edebilirsiniz.

Google Maps sayesinde zaten tüm Dünya parmaklarımızın ucundaydı. Şimdiyse Güneş sistemi uygulamanın erişimine katıldı. Google Maps bu güncelleme ile birlikte, Güneş sistemi, galaksi ve evrenin modeline sahip olan Celestia uygulamasını andıran bir uygulamaya dönüştü.

Google Maps ile uzayda özelliğini buradan deneyebilirsiniz:

https://www.google.com/maps/space/earth