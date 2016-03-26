Google Maps yüzünden yanlış ev yıkıldı

ABD’nin Texas eyaletinde bir yıkım şirketi, Google Maps’te yer alan bir hata yüzünden yanlış evi yıktı. Kasırga tarafından hasara uğrayan birçok evin bulunduğu mahallede bina numarasının Google Maps’te yanlış adrese eklenmesi, tadilat bekleyen bir evin yıkılmasına sebep oldu. Olayın ardından Apple kendi harita uygulamasını düzeltti.

Birgün’ün haberine göre, Yıkımı gerçekleştiren şirket ise ev sahibine Google Maps ekranının bir görüntüsünü gönderdi fakat olayla ilgili özür dilemedi. Her kullanıcı tarafından düzenlenebilen lokasyon bilgilerin, Google Maps gibi uygulamaları güvenilir yaptığı kadar hataya açık hale de getirmesi bu tarz hatalara yol açabiliyor.