Google Maps, Rusya'daki askeri alanları mozaiklemeyi bıraktığı iddialarını yalanladı

T24 Dış Haberler

Google Maps'in pazartesi günü itibariyle uydu görüntülerinde Rusya'nın askeri tesis ve bölgelerini mozaiklemeyi bırakarak ülkenin askeri altyapısını internete erişimi olan herkes tarafından görünür hale getirdiği iddia edilmişti. Google, bu yönde bir adım atmadıklarını açıkladı.

Moscow Times'ın haberine göre Google Maps üzerinden yapılan aramalarda Rusya'daki askeri üslerin, kıtalararası balistik füze fırlatma rampalarının, deniz üslerinin ve kumanda üslerinin uydu görüntüleri mozaik olmadan görülebiliyordu.

The Verge'un aktardığına göre Google, mozaiklemelerde hiçbir değişiklik yapmadıklarını belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Twitter paylaşımında, "Şimdi herkes Rus askeri altyapısını piksel başında 0.5 metre çözünürlükle görebilir" yazıldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerin savaştan önce de Google Maps üzerinden görülebildiği ifade edildi.

Google Maps, normal şartlarda askeri tesislerin görüntülerine mozaikli olarak yer veriyordu.

Google, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkedeki reklam servislerini durdurmuştu ve Moskova, Google'ın sahibi olduğu YouTube'u Rusya'ya karşı 'bilgi savaşı' açmakla suçlamıştı.