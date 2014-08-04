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Yaşam

Google, mailinde çocuk pornosu tespit ettiği kullanıcısını ihbar etti

Google'un çocuk pornosu ihbarı sonucu yakalanan 41 yaşındaki adam çocuk pornosu bulundurmaktan yargılanacak

04 Ağustos 2014 21:29

Google, elektronik posta hesabında çocuk pornosu görüntüleri bulduğu kullanıcısını polise ihbar etti. Teksas, Houston’da yaşayan hesabın sahibi adam tutuklandı.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, Google, John Henry Skillern isimli kullanıcısının elektronik posta hesabında 18 yaşından küçük bir kızın uygunsuz fotoğrafını tespit etti. 

Yerel polisin verdiği bilgiye göre 41 yaşındaki adam, çocuk pornosu bulundurmaktan yargılanacak.

Google’ın bu hareketi takdir toplarken aynı zamanda gizlilik konusunu yeniden gündeme getirdi. Google’ın kullanıcılarının gizliliğini ne kadar ihlal ettiği, şirketin bu soruyu yanıtlamamasından dolayı bilinmiyor.

Google, Nisan ayında kullanım koşullarını değiştirmişti. Yeni koşullara göre şirket, üyelerinin elektronik postalarını reklam amaçlı tarayacağını ilan etmişti.

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