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Bilim / Teknoloji

Google, Londra merkezi için 1 milyar sterlini gözden çıkardı

İngiltere Maliye Bakanı, Google’ın yatırım kararının İngiltere’nin küresel teknoloji merkezi olmasına duyulan güveni gösterdiğini söyledi

16 Kasım 2016 22:00

Teknoloji devi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni merkezi için toplam 1 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Google Grubunun Üst Yöneticisi Sundar Pichai, 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Londra’daki yeni yönetim merkezi için toplamda 1 milyar sterlinlik yatırım yapılacağını açıkladı.

Pichai, İngiltere’nin halen uluslararası yatırımlar açısında son derece cazip bir destinasyon olduğunu belirterek, ülkenin özellikle bilim insanları açısından dünyaya entegre bir piyasa ortamı sağladığını vurguladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ise Google’ın yatırım kararının İngiltere’nin küresel teknoloji merkezi olmasına duyulan güveni gösterdiğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise yatırım kararına ilişkin olarak, “Bu karar şehrimizin teknoloji merkezine olan güvenini yansıtıyor. Yatırım kararı Londra’nın işletmelere, yatırıma ve dünyanın her yerinden yeteneklere açık bir şehir olduğunun da göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Google’ın Londra’daki yeni merkezi için Kings Cross semtinde 60 bin 376 metrekarelik kullanım alanı olan bir gökdelen inşa edilmesi söz konusu. Google’ın yeni merkezinin Londra’nın sembol gökdelenlerinden 306 metre uzunluğundaki The Shard’dan daha yüksek olması planlanıyor.

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