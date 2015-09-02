Google logosuna mobil ayar



Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1998 yılında temeli atılan Google'da geçen yıllarda ürün çeşitliliğinden bu ürünlerin görünüş ve kullanımına kadar pek çok değişikliğin olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bir zamanlar Google tek bir cihazdan, sadece masaüstü bilgisayardan ulaştığınız bir adresti. Bugün ise insanlar Google ürünleriyle çok sayıda cihaz, uygulama ve platform üzerinden, bazen gün içerisinde bunların tümünü kullanarak etkileşime giriyor” ifadeleri yer aldı.

Cep telefonundan araba kadranına

Google'ın cep telefonundan TV'ye, saat ve araba kadranından masaüstü bilgisayarlara görev yaptığına işaret edilen açıklamada, Google logo ve görsel ögelerinin dokunma, yazma, konuşma gibi çok çeşitli giriş yöntemleri arasında gerçekleşen bilgi işlem süreçleri göz önünde bulundurularak güncellendiği vurgulandı.

Yeni tasarım çerçevesinde küçük “g" ikonunun yerini kırmızı, sarı, yeşil ve maviden oluşan 4 Google renginden oluşan büyük “G” aldı.

Google, arama motoru piyasasının açık arayla lideri durumunda. Mobil cihazların büyük kısmında kullanılan Android işletim sistemi Google bünyesinde geliştirildi. Google, sürücüsüz oto sisteminin uygulamaya geçirilmesinde de önemli mesafe kaydetti.

Google grubu yeniden yapılanıyor

Google bir süre önce yeniden yapılanmaya gitmiş, grup şirketleri Alphabet (Alfabe) adı verilen bir holdinge bağlanmıştı. Yeniden yapılanma çerçevesinde Google kurucusu Larry Page, Alphabet'in CEO'su olarak görev yapıyor. Google'ın yöneticiliğine ise Sundar Pichai getirildi.

43 yaşındaki Pichai Pichai, ABD'ye 1993'te Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde burslu olarak yarı iletken fizik okumak için geldi. Google'da 1 Nisan 2004'te yazılım geliştiricisi olarak işe başladı.