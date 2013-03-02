Google'dan akıllı telefon kullanıcılarına 'hadım' benzetmesi

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin, Los Angeles'te düzenlenen Teknoloji, Eğitim ve Tasarım konferansında Google'ın geleceği konusunda yaptığı bir konuşma sırasında insanların hayatlarını akıllı telefonlara bakarak geçirmesini "hadım edilmiş olmak gibi bir şey" diye tanımladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarına gömüldüklerini belirten Brin, "Diğer insanlarla etkileşim içinde olmanın yolu bu mudur? Bu bir tür hadımlıktır" dedi.

CNNTurk.com'dan Metin Güneş'in haberine göre, kendisinin de bu olayın bir kurbanı olduğunu söyleyen Brim, "Sinirsel bir tikim var. Cep telefonu sinirsel bir alışkanlık. Sigara kullanıyor olsaydım, muhtemelen sigarayı bu alışkanlığa tercih ederdim. Çünkü sigara daha havalı görünüyor. Ama bunu (cep telefonunu) çıkarıyorum ve sanki önemli bir iş yapıyormuş gibi görünüyorum. Bu gerçekten hayatımın ne kadarını elektronik postalara kapanıp tecrit edilmiş bir halde geçirdiğimi gösterdi bana" diye konuştu.

Google'ın Android cep telefonu işletim sistemine ne kadar yatırım yaptığını bilen teknolji yorumcuları ise Brim'in bu sözleriyle alay etti.