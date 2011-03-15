Google, 'Kürdistan' sınırını çizdi!

T24 - Arama motoru devi Google, harita hizmeti Maps bölümünde Türkiye'nin Güneydoğu'sunu Kürdistan olarak gösteriyor! Haritada Sivas, Maraş, Antep, Kilis, Musul, Kerkük, Kirmanşah, Iğdır, Kars, Erzurum ve Erzincan sözde Kürdistan'ın sınırlarını belirliyor. Kürdistan'ın bir ucu İskenderun'da denize dayanırken, bir ucu da Gürcistan sınırında.



Google haritanın yanında yaptığı açıklamada ise Kürdistan'ı, "Kürtlerin içerisinde her zaman görünen nüfusun çoğunluğu oluşturduğu jeo-kültürel bir bölge" olarak tanımlıyor.



Kürt dili, kültür ve ulusal kimliğinin varlığına dikkat çeken Google, "Çağdaş Kürdistan'ın kullanımı temel olarak Kürtlerin yaşadığı Türkiye'nin doğusu (Kuzey Kürdistan), Irak'ın kuzeyi (Güney Kürdistan), İran'ın kuzey batısı (Doğu Kürdistan) ve Suriye'nin kuzeyine (Batı Kürdistan) gönderme yapıyor. Bu harita, bazı harita ve tarihi verilere göre tarihsel olarak Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu alanların tahminidir" diye kaydetti.





DİYARBAKIR YARI-BAŞKENT!



Kürdistan'ın yarı başkentinin Diyarbakır olduğunu vurgulayan! Google Maps, Diyarbakır'ın Kürtçe Amed olarak tanındığına işaret ederken, "Jeo-kültürel Kürdistan bölgesinin en büyük kenti" olarak tanımlandı. Google Maps servisi, Diyarbakır'ın Kürt siyasetinin merkezi olduğuna dikkat çekiyor!





