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Bilim / Teknoloji

Google krizden ne kadar etkilendi?

İnternet devi Google artık eskisi kadar değerli değil. Kriz şirketin değerini ne kadar düşürdü?

11 Kasım 2008 02:00

ABD'li pazar analisti Douglas Anmuth, Google'ın değer kaybetmeye başladığını ifade etti. 10 Kasım Pazartesi günü itibariyle borsaki hisseleri 318,78 dolardan kapanış gören Google, aynı gün açılış fiyatına göre %3,7 değer kaybetti. Bir yıl öncesine göre toplam değer kaybı ise %50'nin üzerinde. Google'ın borsalardaki toplam değeri ise son 3 yılın en düşük değeri olarak tespit edildi. Bugün itibariyle Google'ın toplam değeri 100,2 milyar dolar.

Buna rağmen diğer sektörlerin öncü firmaları arasında sayılan General Motors ve Deutsche Bank gibi şirketlerin borsaki değer kayıplarını göz önüne alınca, Google'ın yine de iyi durumda olduğunu söylemek mümkün.

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