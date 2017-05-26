Google, kredi kartlarını takibe başlıyor

Google, yeni açıkladığı planında internet reklam gelirlerini, gerçek hayattakiyle kıyaslayabilmek için milyarlarca kredi kartını takip etme kararı aldığını belirtti.

Şirket, internet üzerinden verilen reklamların, satışa dönüşüp dönüşmediğini görebilmek için böyle bir karar verdiğini de açıkladı. Yapılan açıklamada, Google Amerika’daki toplam kredi kartı ve hesap kartlarının yüzde 70’indeki işlem özetlerini takip edecek. Uzmanlar, bu kararın gizlilik ihlali olduğunu belirtiyor.

Google, bununla birlikte ayrı bir takip sistemi geliştirdiğini duyurdu ve “Şirket tarihinde ilk defa, Google, pazarlamacıların ne derece başarı elde edebildiğini görmeleri için önemli bir fırsat buldu” açıklamasını yaptı.

Google’ın internet kullanıcılarında çok büyük bir ağa sahip olduğu biliniyor. AdWords, Google Analytics ve DoubleClick Search gibi araçlar sayesinde de gösterilen reklamların Google’da ne kadar arandığıyla ilgili verilere ulaşılabiliyor.

Google aynı zamanda telefon üzerinden konum bilgisi de elde ediyor. Bu da kullanıcılar reklamla karşılaştığında ya da bir ürünle ilgili arama yaptıktan sonra almaya gidip gitmediklerini görmelerini sağlıyor.

Gizlilik ihlali endişesi var

2014 yılında mağazalar için ölçüm sistemi getiren Google, konum servislerinin verilerini bu sistem için kullanıyordu. Google’ın üçüncü parti uygulamalarını da kapsayan yüzde 70’lik hesap ve kredi kartı işlem takibi için hangi uygulamaların devreye gireceği belirtilmiyor.

Google’ın bireylerin neye para harcadığını görme yetkisi olmayacak fakat belirli bir süre içinde bütün harcamalarının özetini görebilecek.