Google, Koronavirüs'le ilgili yanlış bilgi veren reklamları engelleyecek

Arama Motoru Google, Koronavirüs'e karşı aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor. Şirket, bundan sonra salgınla ilgili yanlış bilgi veren reklamların kullanılmasına izin vermeyecek.

Dünya genelinde 14 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 600 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs'e karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken teknoloji şirketleri de önlemlerini artırıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre önlemlerini artıran şirketlerden bir tanesi de arama devi Google oldu. Şirket, salgınla ilgili olarak bilimsel fikir birliğiyle çelişen reklamları engelleyeceğini duyurdu. Yani internet siteleri ve uygulamalar, Covid-19 ile ilgili komplo teorilerini ön plana çıkaran reklamlardan gelir elde edemeyecekler.

Teknoloji devi, virüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği, aslında bir düzmece olduğu ve arkasında Bill Gates'in yer aldığına dair komplo teorileri de dâhil olmak üzere tüm komplo teorilerinin önünü kesmeye çalışacak. Engadget'ta yer alan habere göre Google, yeni kurallarını önümüzdeki hafta yürürlüğe koymaya başlayacak.

Şirket, reklam verenlerin bu tür reklamlar oluşturmasını engellemenin yanı sıra kuralları çiğneyen reklam verenlere ve yayıncılara karşı eyleme geçmek için insan ve makine yorumlarını kullanacak. Ayrıca kuralları sürekli olarak ihlâl edenler de engellenecek.

Şirket sözcüsü, aşı karşıtlığı ve mucizevi sağlık kürleri gibi insan sağlığıyla ilgili zararlı iddialara karşı alınan önlemlerin yeni kuralla birlikte daha da genişleyeceğini söyledi. Sözcü, ek güvenlik önlemleri alınacağını ifade etti. Google, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüsle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için 6,5 milyon dolarlık da bir yatırım yapmıştı.

Google'ın yanı sıra Apple, resmi sağlık organizasyonlarından olmayan koronavirüsle ilgili uygulamaları kaldırmış; Twitter, sahte tedavi iddialarını içeren tweetleri engellemiş ve Facebook da Covid-19 bilgi merkezinde salgınla ilgili yaygın mitleri çürütmüştü.