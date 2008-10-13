Google, KOBİ'lere "iş" öğretecek

Dünyanın önde gelen arama motoru Google, reklam ajansları, web tasarımcıları, teknoloji ve KOBİ danışmanları ile internet dünyasında kariyer yapmak isteyen yeni mezunlara, internette etkin yer alma ve internet reklamcılığı konularında sertifikalı eğitim verecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Google Türkiye Pazarlama Direktörü Mustafa İçil, Google olarak işletmelerin teknolojiyi daha fazla kullanarak rekabet güçlerini arttırmalarına destek olmak istediklerini ifade etti.
Türkiye'de faaliyet gösteren 1 milyon 800 bin KOBİ'den 400 bininin internet sitesinin bulunduğunu belirten İçil, sitelerin etkinliğinin dikkate alınması durumunda ise bu sayının daha da azalacağını söyledi.
KOBİ'lerin internet reklamcılığını etkin kullanmaları konusunda OSTİM ve Ege İhracatçı Birlikleri ile işbirliği yaptıklarını anımsatan İçil, Bursa'nın da aralarında bulunduğu bazı şehirlerdeki sanayi bölgeleri ile de işbirliği anlaşmaları yapacaklarını anlattı.
Google'ın projenin ikinci basamağı olarak bir süre önce "Google İnternet Reklamcılığı Programı"nı başlattığını bildiren İçil, bu kapsamda reklam, web tasarımı, teknoloji ve KOBİ danışmanları ile internet dünyasında kariyer yapmak isteyen yeni mezunları, internette etkin yer alma ve internet reklamcılığı konularındaki özel eğitim programlarına davet ettiklerini kaydetti.
İçil, programla katılımcıların internet reklamcılığı dünyasına girip, bir web sitesinin nasıl etkin bir pazarlama aracına dönüşebileceğini göreceklerini ve hizmet verdikleri firmaların bu dünyada yer alması için özel fırsatlara ulaşacaklarını belirtti. İçil, şöyle devam etti:
"KOBİ'ler, yalnızca Google'ın reklam sayfalarından değil, aynı zamandayeni bir internet teknolojisini kullanmak, web sitelerini yenilemek ya da internete daha etkin entegre olmak istediklerinde bu konuda uzman firmaların desteğine ihtiyaç duyuyorlar.
Türkiye'de bu konuda eksik var. Türkiye'de internet konusunda uzmanlığı olan çok başarılı ajanslar olmasına rağmen, onlarla çalışma lüksü olmayan binlerce firma da bulunuyor. Bu soruna çözüm olarak Google, reklamcılık sertifikasyonuna sahip firmaların oluşturduğu bir kanal yapılanmasına gidiyor. Bununla ilgili bir eğitim programı da başlattık. KOBİ'leri oluşturacağımız onlarca, yüzlerce sertifikalı firmaya yönlendirebileceğiz."
Program hakkındaki bilgileri, bloglar, forumlar, web masterlar ve IT danışmanlarının da aralarında bulunduğu çok geniş bir kitleye aktardıklarını ve katılım çağrısında bulunduklarını anlatan İçil, programa katılım için kayıtları toplamaya başladıklarını dile getirdi.
Kayıtları inceleyerek profile uyan firmaları seçeceklerini ve firmaların da 22 Ekim'de İstanbul'daki "Google İnternet Reklamcılığı" etkinliğine kayıt olabileceklerini ifade eden İçil, tam gün ve ücretsiz olan bu eğitimin ardından yapılacak sınavla programın tüm kayıt adımlarının tamamlanacağını kaydetti.
Sertifika alan firmaları dönem dönem ek eğitimlerle ve yeni teknolojilerdeki güncel bilgilerle destekleyeceklerine ve özel fırsatlar sunacaklarına işaret eden İçil, İstanbul'daki ilk etkinliğin ardından, talep gelmesi halinde diğer kentlerde de eğitim verebileceklerini belirtti.
"Google, böylece KOBİ'lerin internet reklamcılığı ve web siteleri konusunda servis alacağı uzman bir kanal kuracak" diyen İçil, programa katılmak isteyenlerin www.google.com.tr/internetreklamciligi
adresinden başvuru yapabileceklerini bildirdi.
Google'ın dünya çapında yaygınlaştırmayı planladığı eğitim projesinin ilk olarak Türkiye, İsrail ve Polonya'da pilot olarak uygulamaya konulduğunu bildiren İçil, "Türkiye'de bu tür bir yapılanmaya ihtiyaç bulunduğunu dile getirdik.
Google'ın Amerika ve Avrupa merkezindeki yetkililer de Türkiye'deki potansiyelin farkındalar ve bu tür eğitim programları için yatırım yapıyorlar. Doğru yapılanmayı gerçekleştirirsek Türkiye'de bu bilincin yayılması ve kurumların internet kullanımını arttırması büyük bir hızla gerçekleşecektir" dedi.
Mustafa İçil, Türkiye'de internet reklamcılığının çok etkin kullanılmaması nedeniyle bu alanda reklam kirliliğinin oluşmadığına dikkati çekerek, firmaların bu fırsatları günümüz ortamında iyi değerlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.İlgili haberler:
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