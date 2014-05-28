Google kendi otomobilini üretiyor



İnternet arama motoru Google, otomobil üreticilerinin arasına katılıyor. Şirket, iki koltuklu, direksiyonsuz ve tamamen kendi kendine giden elektrikli otomobilini tanıttı.

Google'ın uzun yıllardır kendi kendine gidebilen bir otomobil üzerinde çalıştığı biliniyor. Prototipin tanıtımında yer alan New York Times muhabiri John Markoff, otomobilin iki koltuğunda rahat oturulabildiğini ve tek bir düğmeye basılarak otomobilin hareket ettiğini yazdı.

Saatte 40 kilometre hız yapabilen Google otomobilinin içinde saat, derece ve varış saatini göstern bir dijital gösterge olduğu belirtildi. Google'ın ilk otomobilinin görüntüsü Smart ile oyuncak otomobillerin bir karışımı olarak değerlendiriliyor.

Şirket çarşamba günü internet üzerinden yaptığı açıklamada, prototipin ardından 100 test otomobili üretileceğini açıkladı. Test otomobillerinin başlarda direksiyonlu olacakları ve zamanla kendi kendine gidebilen versiyona dönüştürülecekleri belirtildi.

Google, otomatik olarak kendi kendine gidebilen otomobiliyle, bir geleceğin otomobilini üretmeyi hedeflerken, proje sorumlusu Chris Urmson, piyasaya sürülecek versiyonu için ortaklarla çalışmaların daha bir kaç yıl süreceğini ifade etti.