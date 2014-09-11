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Yaşam
Deutsche Welle

Google kaşık şirketi aldı

Google, Lift Labs adlı şirketi bünyesine kattığını açıkladı.

11 Eylül 2014 16:27


Google geçen çarşamba günü tıp alanında yüksek teknoloji ürünü kaşık üreten Lift Labs adlı şirketi satın aldı. Google bu satın almaya ilişkin henüz fiyat bildiriminde bulunmadı.

Lift Labs tarafından üretilen bu ileri teknoloji ürünü kaşık birçok sensörden oluşuyor. Elin titreyişlerini kontrol edebilen bu sensörler Parkinson ve titreme gibi nörolojik rahatsızlıkları bulunan insanların yemek yemelerini kolaylaştırıyor. Böyle bir kaşık 295 dolara satıyor.

Google internet arama motoru olarak oldukça büyüdü ve gelirinin büyük bir kısmını reklamlardan elde ediyor. Şirket aynı zamanda video kaydedebilen, e-mail ve diğer internet içeriklerini gösterebilen bir veri gözlüğünü de test ediyor ve sürücüsüz gidebilen bir otomobilin geliştirilmesi için çalışıyor.

Gözyaşının yoğunluğuna göre kan şekeri değerlerini ölçebilen bir lensi de test eden şirket için farklı alanlarda çalışmak yeni bir durum değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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