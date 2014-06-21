Google kadın yazılımcı yetiştirecek

Bilgisayar biliminde kadınların daha fazla yer almasını destekleyen Google, genç kızlara kodlamayı öğretmek için yeni bir program üzerinde çalışıyor. 'Made with Code' adı verilen program için ayrılan bütçe ise 50 milyon dolar.

Google, geleceğin kadın geliştiricileri yetiştirmek için yeni bir proje başlattı. Made with Code adı verilen program kapsamında eğitim kurumlarıyla beraber çalışacak olan Google, genç kızlara kodlama eğitimi verileceği birçok proje başlatacak.

Google'ın ilk olarak iki yıl önce sunduğu görsel programlama dili Blockly kullanılacak olan eğitimlerde, animasyonlu GIF, iki boyutlu semboller hazırlamak ve müzik ile selfie fotoğrafı düzenlemek gibi çalışmalar yapılacak. Google, aynı zamanda ABD'de yaz kursları düzenleyen Girsl Who Code adlı kar amacı gütmeyen örgütle işbirliği yapacak.

Made with Code programını açıklayan YouTube CEO'su Susan Wojcicki, "Kodlama günümüzde sadece bir teknoloji şirketinde çalışmak için yeterli olan bir yetenek değil. Aynı zamanda iç tasarım, mimari, tıp ve müzik gibi alanlarda da geçerli. Bir kız gelecek için nasıl hayaller kuruyor olursa olsun, kodlama öğrenmesi hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak" ifadesini kullandı. Wojcicki, "Geleceğiniz ve geleceğimiz kodlarla inşa ediliyor" notunu da sözlerine ekledi.

Google'ın yeni programı, şirket çalışanları hakkında hazırlanan raporun açıklanmasından üç hafta sonra duyuruldu. Google, çalışanlarının yüzde 70'inin erkek ve yüzde 61'inin beyaz olduğunu belirterek, 'olmak istedikleri yerden çok uzak bir noktada bulundukları' ifadesini kullandı.

LinkedIn ve Yahoo gibi teknoloji şirketleri tarafından da hazırlanan rapora büyük önem veren Google, kadın yazılımcıların artması için ilk önemli teşvik programını başlatmış oldu.

Kaynak: The Verge