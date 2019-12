Google İTO'da kayıtlı ama...

T24 - Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Google'a 71 milyon lira vergi cezası kesildiği bildirildi. Ancak Google bu cezaya tepki göstererek dava açtı.



Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Google'dan önce-Google'dan sonra" başlıklı (13 Haziran 2010) yazısında Ulaştırma Bakanlığı tarafından internet IP'lerini sınırlandırması ile başlayan "internet sansürü"nü kaleme aldı. Toker'in yazısı şöyle:





Hadi itiraf edelim; sınava hazırlanan bir öğrenci için elektrik kesintisi neyse, sahadaki aktif gazeteci için de Google'ın kapanması, aynı anlamı taşıyor...



'Google'dan Önce- Google'dan Sonra' denebilecek postmodern bir milada, yaşarken tanıklık ediyoruz.



Ne matbaadan tozlu Resmi Gazete ciltlerini getirtmemiz gerekiyor artık, ne de Yürürlükteki Kanunlar Külliyatı'yla 'body' çalışırcasına haşır neşir olmamız.



Google'ın sunduğu konfor sayesindedir ki, iddialı bir haberin zenginleştirilmesi için saatler, bazen günler sürebilecek hazırlık dönemi; üç sözcük komutu, sağ işaret parmağı ile 'enter' tuşuna indirgendi.



Bu sebeple, 'küresel arama motorunun', hükümetle karşı karşıya gelmesi ve olası sonuçları, haberciliğin hız ve kalitesini de etkileyecek boyutlar taşıyor.





Google İTO'ya kayıtlı ama...



Google ile hükümet yetkilileri bu hafta bir araya geliyor.



Maliye, Google'a 71 milyon lira vergi cezası kesti. Google dava açtı.



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 'Adresin belli olacak arkadaş' diye Google'a yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.



Aslında Google'ın Türkiye'de bir adresi var; Levent'te. 2005'de kurulan Google Reklamcılık Ltd.,

İTO'ya kayıtlı bir şirket. 5 bin lira sermayeyle kurulmuş. Sonra artırıma giderek sermayeyi 150 bin liraya çıkarmış.



Google ile Maliye'nin mahkemelik olmasının nedeni ise vergi hukukunda 'transfer fiyatlandırması' denilen durum.



Şirket burada topladığı reklam gelirinin faturalarını, oranları daha düşük İrlanda'daki şirketi üstünden Türkiye'de vergiden kaçınmış...



İTO kayıtlarını incelediğimizde dikkat çeken öyle bir ayrıntı var ki, sorunun kaynağını bize anlatıyor.

Google Reklamcılık Limited Şirketi'nin Ticaret Sicili'ne gönderdiği son şirket kararı 2007 tarihini taşıyor.



Yani, Türkiye'de 100 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin edilen Google Reklamcılık, üç yıldır hiç karar almamış görünüyor.



Üç yıl boyunca şirketin genel kurulu yapıldı mı, yapılmadı mı, karı ne, bu kar kimlere nasıl dağıtıldı, vergi yükümlülükleri, ihtiyat akçeleri vs. gibi her yasal şirketin genel kurulunda 'hayatın olağan akışı'na göre yer alması gereken bilgiler Ticaret Sicili'ne bildirilmemiş.



Belli ki şirket, reklam gelirlerinde mesafe aldıktan sonra yükümlülüklerini ihmal etmiş.





Jersey'de kurulan Türk devlet şirketleri ne olacak



Gelelİm iğneyi kendimize batırma faslına... Google, neden Türkiye'de vergiden kaçınmış?

İrlanda'daki oranlar daha düşük olduğu için.



Peki Google'ı eleştirelim de. TPAO'nun TPIC' ile Botaş'ın Botaş International'ını (BIL) ne yapacağız? Her iki kamu kuruluşunun da kara para cenneti olarak tescillenen Jersey kanal adalarında posta kutusu şirketi var.



Bu şirketler, kuruluşları Resmi Gazete'de yayımlanacak kadar 'resmi'.



ANAP iktidarından başlayarak hükümetler, TPIC ile BIL'i sonuna kadar destekledi.



Biz iki şirketin Jersey adaları vergi otoritelerine ne kadar vergi ödediğini biliyor muyuz?